義消酒駕撞死人父親出面頂罪 兩人都判刑

（中央社記者蕭博文台北10日電）雲林男子吳孟學酒駕撞死人後逃逸，父親出面頂替。吳父頂替判刑3月，吳孟學過失致死判刑6月均已確定。最高法院日前駁回吳孟學針對肇事逃逸判刑1年6月的上訴，全案定讞。

吳孟學為雲林縣菜販兼義消，民國106年6月28日晚間酒後駕車，於四湖鄉侵入對向車道，撞死呂姓騎士。吳孟學肇事逃逸步行返家，吳父得知後趕到現場，向員警謊稱是肇事者。

承辦檢察官事後勘驗現場監視器畫面，發現離開現場的駕駛是年輕人，與自首的吳父顯然不同，懷疑吳父頂替，吳孟學則於案發翌日晚間向警方坦承肇事。

一審雲林地方法院依意圖使犯人隱避而頂替罪，判處吳父有期徒刑3月，得易科罰金，另就吳孟學業務過失致死罪判刑7月，肇事逃逸罪判刑1年6月，2罪應執行2年徒刑。吳父頂替罪未上訴而定讞。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。二審認為，吳孟學雖為菜販，但案發時並非執行業務中，改依過失致死罪判刑6月，得易科罰金，此部分不得上訴而確定。

此外，二審考量吳孟學身為義消，應較常人更清楚肇事逃逸對被害人所生的危害，肇事逃逸罪維持1年6月徒刑。

吳孟學針對肇事逃逸罪上訴第三審，最高法院認為二審判決並無違法之處，日前駁回上訴，全案因此確定。（編輯：李錫璋）1081210