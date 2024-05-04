婦遭刺陳屍北市吳興街民宅 因案被通緝夫涉重嫌

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市吳興街民宅發生凶殺命案，張姓女子在屋內遭人刺殺致死，死亡多日。警方今天表示，研判熟人涉案，不排除因案遭通緝的張女丈夫涉重嫌，詳細案發原因仍待釐清。

台北市信義區吳興街附近民宅發生命案，警消昨天下午接獲附近住戶報案指稱，民宅3樓飄散出惡臭，因氣味難聞，報警處理。獲報後，員警到場發現，1名女子陳屍屋內，聯繫鑑識人員到場勘驗。

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警方初步調查勘驗發現，死者張姓女子（43歲），背後有多處穿刺傷，死亡多日，因屋內門窗都上鎖，不排除熟人涉案。經查張女的丈夫因案遭通緝目前失聯，不排除涉案，正持續釐清張女的丈夫行蹤，詳細案發原因仍待進一步調查釐清。

轄區台北市警察局信義分局發布資訊表示，此案不排除他殺，已與台北市刑事警察大隊組專案小組偵辦，全面調閱案發地周邊監視錄影系統查明疑點，並報請台北地檢署指揮偵辦，且鎖定特定犯嫌積極偵辦。（編輯：戴光育）1130504