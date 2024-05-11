台中男性侵同居人4未成年女兒 二審重判22年

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（中央社記者蘇木春台中11日電）葉姓男子自前年5月起對同居女友的4名未成年女兒性侵、拍攝裸露畫面共362次。台中地院一審判刑15年，經上訴台中高分院審理，合議庭認為過輕改判22年，全案可上訴。

台灣高等法院台中分院判決書指出，葉男於民國111年4月間與女友交往後同居，女方並撫養分別就讀國中、國小的4個女兒。葉男於111年5月起以握有對女友不利證據，陸續對4名少女兒性侵。

甚至以手機拍攝少女洗澡裸露畫面，且得知女友的大女兒交男友，還以剪刀攻擊少女頭部、臉部、四肢等處造成傷害。

全案經其中1名被害少女向學校老師反應家中姊妹遭葉男施暴及性侵，校方轉報警察機關後報請檢察官指揮偵辦，被檢方依妨害性自主等罪嫌起訴。

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台中地方法院審理時，合議庭查出葉男性侵、偷拍4姊妹高達362次。葉男坦承犯案，且4名被害人指證歷歷，一審以強制性交等367罪，判處合併應執行15年徒刑。

檢方認為判決過輕提起上訴，台中高分院二審審理時，合議庭審酌，本案宣告刑期總合逾有期徒刑2000年，且葉男凌辱未成年人，造成被害人終生苦痛、被害人多達4人，認為原判決過輕。全案審理後撤銷原判決，改判應執行有期徒刑22年，可上訴。（編輯：孫承武）1130511