台中男持酒瓶碎片毆友致死 上訴二審仍判15年

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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中黃姓男子前年11月間，與廖姓男子飲酒時因金錢糾紛，黃男持酒瓶玻璃碎片攻擊廖男致死，台中地院國民法官一審依殺人罪判他15年，經上訴台中高分院審理後，今天維持原判，可上訴。

依據檢方起訴書指出，62歲黃男民國111年11月5日上午9時多，騎機車行經台中市東區富台東街，見友人45歲廖男與蕭男在路旁飲酒聊天，便加入參與聚會。

當天上午10時41分，黃男因不滿購買酒類及金錢糾紛等事對廖男發怒，他將玻璃酒瓶敲碎後，持玻璃碎片對廖男頭部重擊，待廖男倒地後，再用腳不停踩踏廖男頭部數次，甚至將廖男推撞牆壁，直到廖男倒地不起。

數分鐘後，黃男見廖男仍能坐起，再持續徒手毆打廖男，直到附近經過民眾發現上前制止，並將廖男送醫救治，但廖男仍因左腦溢血等傷勢，隔天傷重不治，檢方偵辦後依殺人罪嫌將黃男起訴。

案經台中地院職業法官及國民法官組成的合議庭審理後，去年12月宣判，黃男涉犯殺人罪處15年徒刑。

黃男認為刑期過重，上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭審理後認為，黃男接續以手猛力毆打、以腳狠踩踢踹被害人頭部致命部位，可見主觀上非僅基於傷害之意且手段猛力凶殘。

合議庭審酌，黃男案發前可以維持個人正常生活，在建築工地從事零工賺取生活費，應尚未達智能障礙及失能程度，犯案時雖有飲酒但意識狀態清楚。原審量刑時已具體審酌犯罪動機、目的、手段、犯後態度等情狀，符合罪刑比例原則。

台中高分院今天宣判，黃男上訴無理由，應予駁回、維持原判，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1130530