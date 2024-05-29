懷疑果樹遭毒死 屏東男酒後砍殺鄰居二審仍判17年

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）屏東吳姓男子懷疑種植的水果樹遭鍾姓鄰居毒死，酒後前往對方住處持刀砍殺，致鍾男送醫不治，一審遭依殺人等罪重判17年；高雄高分院今天上午駁回上訴，維持原審刑度。

一審屏東地方法院審理時，吳男辯稱當天騎到鍾男住處門口，突然有3至4人衝出來，因天色太晚被嚇到才拿出西瓜刀亂揮誤傷人。法官綜合相關事證，認為吳男雖經鑑定有酒精使用障礙，以及有輕度智能不足、認知功能不佳等，但案發時辨識、控制能力並未顯著下降，依法不得減刑，據此依殺人、公共危險、傷害等罪併處有期徒刑17年，且在服刑前須令入相當處所禁戒8月。

全案經上訴二審，高等法院高雄分院今天上午審結，依原審量刑並無不妥，宣判駁回上訴，維持原審刑度。全案仍可上訴。

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一審判決指出，吳男民國111年10月24日晚間因懷疑種植的水果樹遭同村鍾姓鄰居毒死，酒後越想越氣，於是騎車前往鍾男住處外叫囂要對方出來，不料鍾男到場都還沒說話就遭吳男持預藏西瓜刀揮砍，鍾男妻兒見狀上前阻攔，也遭砍傷。

警方到場後呼叫救護車將鍾男等人送醫急救，但經急救仍宣告不治；吳男被逮捕歸案後，血液酒精濃度超標，全案依殺人、公共危險、傷害等罪嫌移送屏東地檢署偵辦起訴。（編輯：陳仁華）1130529