高雄男子持刀強盜女鄰居未遂 一審判刑3年8月

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）家住高雄三民區一棟大樓的林姓女子晚間返家時，遭同樓層鄰居郭姓男子持刀搶錢未遂，但臉頰遭劃傷。高雄地院審酌郭男認罪，依攜帶凶器強盜未遂罪判刑3年8月，可上訴。

高雄地方法院判決指出，林女與47歲郭男為三民區一棟集合式大樓同樓層鄰居。今年2月22日晚間，郭男見林女獨自搭乘電梯返回住處，自後方抓住林女左肩，右手持水果刀抵住林女脖子威脅「拿錢給我」。

林女試圖反抗與郭男發生拉扯，過程中遭水果刀劃傷臉部。林女不斷以沒帶錢勸說，郭男見搶錢不成馬上逃跑，林女隨即報警。

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警方獲報擴大調閱監視器影像，發現郭男犯案後沿路變裝、躲避路口監視器，試圖製造斷點，並於隔天上午在苓雅區文橫二路與四維三路路口公園內，發現留宿公園的郭男，案發後7小時內將他查獲到案，移送高雄地檢署偵辦。

高雄地方法院審理時，郭男坦承缺錢花用鋌而走險，法官審酌被告正值壯年未循正確管道求助或工作賺錢，在住處大樓隨機尋找犯罪對象，雖未得手財物，仍對林女人身安全造成危害，嚴重影響社會治安，念在犯後始終坦承犯行，日前依強盜未遂罪判處3年8個月徒刑，全案可上訴。（編輯：蕭博文）1130523