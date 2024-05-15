高雄男持刀逼舊愛簽17萬本票性侵拍影像 重判13年

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄陳姓男子與女友分手後心有不甘，趁對方前來租屋處返還物品時，持刀威脅負擔17萬債務，並性侵拍攝影像得逞，高雄地院依妨害性自主等罪判處13年。全案可上訴。

高雄地方法院審理時，陳男辯稱交往期間有資助前女友一起買車，所以對方應給新台幣17萬元，陳男辯護人也稱，過程雖有拿出美工刀，但並未用來脅迫，且被告是受精神疾病影響，常出現扭曲現實、記憶錯亂現象，不無可能是因為記憶紊亂，才會商談如何償還前女友應分擔費用，主觀上應無不法所有意圖。

不過，法官綜合相關事證與醫院鑑定報告不採信其說詞，並依陳男涉犯強制性交罪判處有期徒刑4年、強盜強制性交罪判處有期徒刑12年，合併應執行有期徒刑13年。全案可上訴。

判決指出，陳男與女友分手後心有不甘，去年7月間晚間趁對方前來租屋處返還物品收拾東西時，便以不雅照恐嚇要求負擔自己的17萬元債務，並強逼性侵得逞，甚至拍攝不雅影像。

同月18日晚間，陳男又持美工刀前往前女友租屋處，脅迫簽下17萬元本票，並逼迫脫光衣服拍攝影片，最後再次性侵得逞。（編輯：陳仁華）1130515