高雄國民法官參審案 男持棍打死同事判9年將入監

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄王姓男子不滿林姓男同事不配合工作，持鐵棍毆打林男致死，一審由國民法官參審，依傷害致死罪判9年；案經二、三審均駁回上訴定讞，橋檢將通知王男入監服刑。

對於最高法院再度駁回上訴定讞，橋頭地檢署表示，待收到最高法院卷宗後，會儘速傳喚執行，通知王男入監服刑。

一審橋頭地方法院判決指出，王男與林男都在高雄1家鋼鐵公司上班，去年1月12日下午，王男不滿林男拒絕配合工作，憤而以雙手持長88公分、重8.8公斤的鐵棍朝林男揮打。

王男持鐵棍擊中林男的左胸頭頸交界處，林男倒臥在地並受有頭部外傷、硬腦膜下腔出血、腦幹出血等傷害。林男經其他同事協助送醫，4天後傷重不治。

橋頭地方法院國民法官法庭認為，此案起於雙方單純口角，王男案發後向警方自首，雖未與林男家屬和解，也已賠償新台幣35萬元，並表明願意過戶共有土地給林男家屬遭拒，依傷害致死罪判處有期徒刑9年。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。二審認為，王男於一審宣判後僅再賠新台幣6000元，增幅不大，也仍未與林男家屬達成和解，王男上訴認為一審量刑過重，檢察官上訴認為刑度過輕，均無理由，駁回上訴，維持原判。

王男不服判決，上訴三審。最高法院認為，原審判決認事用法無違誤，量刑妥適駁回上訴，全案定讞。（編輯：謝雅竹）1130608