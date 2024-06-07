男子涉三角戀持刀殺人 士院國民法官判無期徒刑

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）高姓男子、潘姓男子因分別與廖姓女子交往而起口角，高男持刀殺死潘男。士院國民法官認為，高男犯後否認犯行未有悔意，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

士林地方法院今天晚間發布新聞資料指出，高男與廖女為前任男女朋友，潘男與廖女為現任男女朋友。民國112年3月21日深夜，高男帶著摺疊刀到廖女與潘男的台北市內湖區住處，3人爆發口角爭執。

潘男先持尖刀劃傷高男臉部，廖女隨即報警，潘男見狀欲奪取廖女手機，高男隨即持摺疊刀多次揮砍潘男頭部、頸部、手部；潘男因失血過多倒臥在地，送醫後傷重不治。士林地檢署依殺人罪起訴高男，並適用國民法官參審。

士林地方法院日前選出國民法官後，於今年開庭審理。國民法官與職業法官今天上午評議後，下午宣判。

士林地院新聞資料指出，高男犯後矢口否認犯行，辯稱是為保護自己與廖女不受潘男的侵害，行為符合防衛過當要件，但國民法官庭依據相關被告陳述，辯護人自主調查證據等，認定高男犯殺人罪，事證明確。

合議庭認為，高男持刀揮砍時，潘男已未有反擊、搶奪等行為，客觀上無存在任何不法侵害，因此高男不得主張防衛權；另外，高男持刀多次砍擊潘男要害，主觀上可預見會造成潘男死亡結果，有殺人的不確定故意。

合議庭審酌高男與潘男為情敵關係，又因案發當天遭潘男劃傷等情事所刺激，情緒失控，意欲報復；考量高男否認犯行，於案發之初有滅證、串供等行為，雖有意賠償潘男家屬，但僅能出監後分期按月給付新台幣2萬元；迄今未能達成和解，也未能取得潘男家屬寬宥，未具有真摯悔意，判處高男無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。（編輯：方沛清）1130607