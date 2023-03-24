北市疑三角戀釀殺機 情侶稱傷者自殘警識破送辦

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（中央社記者劉建邦台北24日電）北市內湖區某民宅日前發生情殺案，報案人廖姓女子及高姓男友先供稱潘姓傷者是自殘，但警方從現場血跡等研判案情不單純，查出廖女、高男涉謊報，2人被依殺人未遂罪嫌送辦。

台北市警察局內湖分局今天指出，21日深夜獲報北市安康路附近民宅傳出自殺案，經派員到場發現，傷者45歲潘姓男子意識不清，頸部及手部有多處刀傷，由救護員把人送醫。

警方表示，當時接獲25歲廖姓女子及23歲高姓男子報案，2人自稱為情侶，高男提及因潘男與廖女發生爭執後涉拿刀自戕，廖女也指稱是傷者涉拿刀自戕，但因屋內灑滿血跡，警方研判案情不單純。

警方組專案小組偵辦，透過現場跡證及比對相關人供詞後發現傷者潘男是慣用左手，但潘男傷勢卻集中在左手；案發後經多次探詢廖女後突破其心防，廖女供稱睡醒時發現高男、潘男2人在互砍，警方掌握到潘男是遭人砍傷。

警方查出，廖女分別與潘男、高男互稱男女朋友，案發當晚，潘男赴廖女住家時發現高男在場，2名男子疑為感情糾紛爆爭執，過程中，身材高大壯碩的高男持刀砍傷潘男。

警方表示，高男為詐騙集團成員，案發後遭其他警分局逮捕，確認高男涉案後，趁高男離開其他警分局後把人帶回偵辦。高男到案後，供稱與潘男爆發爭執後，涉各自拿攜帶的刀械互砍。潘男仍傷重昏迷。

警方指出，廖女及高男因一開始謊報傷者潘男是自戕，警詢後依殺人未遂罪嫌把2人移送士林地檢署偵辦。高男遭聲請羈押，廖女請回。（編輯：戴光育）1120324

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