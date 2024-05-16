蘋果輔助使用新功能 幫身障者用眼控制iPhone

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（中央社記者吳家豪台北16日電）蘋果公司（Apple）將於台灣時間6月11日舉辦年度全球開發者大會（WWDC），今天先公布將於今年稍晚推出的全新輔助使用功能，包括「眼動追蹤」、「音樂觸覺」和「聲音捷徑」。

蘋果全球輔助使用政策和倡議資深總監赫林格（Sarah Herrlinger）在官網發文表示，每年蘋果在輔助使用方面都會有新突破，這些新功能將對廣大使用者的生活發揮影響力，並為通訊、控制裝置、在世界各地移動等活動提供新方式。

在人工智慧（AI）的驅動下，「眼動追蹤」功能讓使用者僅用眼睛即可控制iPad和iPhone，專為有身體障礙的使用者而設計，使用前置鏡頭在幾秒鐘內即可完成設定和校正，透過裝置端的機器學習技術，用於設定和控制此功能的所有資料都安全保存在裝置端，不會分享給蘋果。

「音樂觸覺」是聾人或聽力障礙使用者在iPhone上體驗音樂的新方式，啟用這項輔助使用功能後，iPhone的觸感引擎會根據音樂音訊提供輕點、觸感、精巧的振動等觸覺效果。

此外，透過「語音捷徑」功能，iPhone和iPad使用者可以指定語音助理Siri能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複任務。另一項新功能「聆聽非典型語音」為使用者加強更多種語音的辨識功能。

「車輛移動提示」有助於減少行駛車輛中乘客的暈車症狀，使用iPhone和iPad內建的感測器來辨識使用者處於移動的車輛中，螢幕邊緣的動態小點代表車輛移動的變化，可減少感官衝突，而不干擾主要內容。

CarPlay將推出的輔助使用功能包括「語音控制」，只需用語音即可操作CarPlay和控制App。透過「聲音辨識」，聾人或聽力障礙者可以啟用提示，以收到汽車喇叭和警報器的通知。對於色盲使用者，「顏色濾鏡」使CarPlay介面在視覺上更容易使用，並提供更多視覺輔助使用功能，包括粗體文字和放大文字。

今年visionOS也將推出輔助使用功能，包括全系統的「即時字幕」，幫助聾人和聽力障礙使用者，可以在即時溝通和App的音訊中跟上口頭對話。（編輯：張均懋）1130516