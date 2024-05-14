傳蘋果Vision Pro將進軍國際市場 首批瞄準7國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社古柏迪諾13日綜合外電報導）路透社今天引述財經媒體彭博報導，蘋果公司（Apple）正準備在美國以外地區銷售頭戴式裝置Vision Pro，為蘋果多年來最昂貴的賭注刺激需求。

彭博（Bloomberg News）報導還引述知情人士說法，稱智慧型手機iPhone製造商蘋果公司已讓多國門市數以百計員工飛到美國加州古柏迪諾（Cupertino），開始訓練他們如何展示這款售價3499美元（約新台幣11萬元）的混合實境（MR）頭戴式裝置。

報導說，蘋果打算在預定6月10日到14日舉行的全球開發者大會（Worldwide Developers Conference, WWDC）結束後讓Vision Pro進軍國際市場。

由於接受這次為期4天訓練的員工來自德國、法國、澳洲、日本、韓國、新加坡和中國，意味著這些國家可能是部分首批銷售Vision Pro的國際市場。

蘋果並未立即回應路透社的置評請求。

Vision Pro是在去年6月亮相，今年2月2日在美國開賣。在國際市場推出這款頭戴式裝置，可能有助蘋果在旗下最熱門產品iPhone銷量放緩之際吸引顧客。

根據分析師說法，雖然價格高昂的Vision Pro開賣時確實掀起一股熱潮，不過需求一直在放緩。

中國央視財經頻道今年3月引述蘋果執行長庫克（Tim Cook）說法報導，蘋果Vision Pro會在今年登陸中國市場，且蘋果將持續加強在中國的研發投資。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130514