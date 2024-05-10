iPad Pro新廣告碾壓創意工具 蘋果被罵翻後道歉

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（中央社舊金山9日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）發布新款iPad Pro廣告，內容呈現巨大的液壓機緩緩將樂器等與人類創造力相關的物品壓至粉碎，引起軒然大波，也惹怒不少藝術家，蘋果今天為此致歉。

綜合路透社和法新社報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在社群媒體X上發布這則廣告，網路使用者立即批評說，在創意產業因生成式人工智慧（AI）出現而擔心未來之際，這則廣告擺明在傷口上撒鹽。

蘋果行銷副總裁邁倫（Tor Myhren）告訴美國媒體「廣告時代」（Ad Age）：「創意是蘋果公司的DNA，設計能夠為全世界創意人士提供支持的產品，對我們來說非常重要。」

「我們的目標自始至終都是希望用戶透過iPad使用多種方式來表達自己，並將想法變為現實。我們在這段影片中沒有達到這項目標，我們很抱歉。」

蘋果還表示，不會按原先計畫在電視上播放這則廣告。

這支長達一分鐘的廣告名為Crush，以美國歌手雪兒（Cher）與前夫桑尼（Sonny）組成的「桑尼與雪兒」（Sonny and Cher）所演唱的歌曲All I Ever Need Is You為背景音樂，內容呈現吉他、鋼琴、顏料罐等創意相關物品在蘋果液壓機壓力下一個個爆炸。最終液壓機升起，出現一台最新的超薄iPad Pro。

英國演員休葛蘭（Hugh Grant）在X寫道：「這是把人類經歷消滅殆盡。拜矽谷所賜。」

許多批評人士認為，這則廣告有違蘋果1984年推出首台麥金塔（Mac）電腦時的經典廣告精神，當時這則廣告將蘋果描繪成對「老大哥」投擲鐵鎚的叛逆分子。

在iPad Pro新廣告發布之際，藝術家和出版商正控訴開發聊天機器人ChatGPT和AI程式Dall-E的OpenAI等科技巨頭未經許可就拿他們的素材訓練AI模型。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1130510