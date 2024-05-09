iPad新廣告暗讚AI？「碾壓」概念惹惱創意人

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（中央社舊金山8日綜合外電報導）新款iPad Pro廣告引起軒然大波，廣告中，一台工業規模的液壓機把電唱機、喇叭等與人類創造力相關的物體壓了個粉碎，最後那些東西全都消失，取而代之的是一台平板。

法新社報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在X發布這則廣告後，社群媒體用戶隨即批評，在創意界因生成人工智慧（AI）的出現憂心前途之際，這則廣告缺乏敏感度到讓人厭惡。

演員休葛蘭（Hugh Grant）在X寫道：「這是把人類經歷消滅殆盡。感謝矽谷提供。」

名為Crush的這段一分鐘廣告以索尼和雪兒歌曲All I ever need is you為背景音樂，呈現鋼琴、顏料罐等創意物品，在蘋果液壓機壓力下一個個爆炸的景象。

X用戶Judd Baroff在X寫道：「我不確定『肆意破壞世上美好事物』，是否真是你想要的氛圍。」

許多批評者指出，1984年首台麥金塔（Mac）電腦推出時的經典廣告，把蘋果（Apple）描繪成對老大哥投擲鐵鎚的叛逆分子。

X用戶卡爾多夫（Yuval Kardov）寫道：「40年前，蘋果推出那則1984年的廣告，作為反對反烏托邦未來的大膽聲明。而現在你成了那個反烏托邦的未來，恭喜。」

iPad Pro新廣告發布之際，藝術家和出版商控訴，開發ChatGPT和Dall-E的OpenAI等AI巨頭，未經許可，拿他們的素材訓練AI模型。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130509