iPad Pro新品亮相 研調：恐遭iPad Air排擠需求

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（中央社記者吳家豪台北8日電）蘋果公司7日發表高階平板電腦iPad Pro，研究機構TrendForce今天分析，由於晶片升級、採用雙層AMOLED面板等規格提升，導致終端售價增加，加上iPad Air同步推出13吋產品，也可能排擠潛在需求，預估2024年新款iPad Pro出貨量僅450萬至500萬台。

TrendForce進一步說明，以AMOLED（主動式有機發光二極體）iPad Pro的出貨量來看，確實較過往iPad Pro系列的規模有所收斂。不過，iPad Pro系列導入AMOLED面板，意味著AMOLED技術往中尺寸面板發展，邁向新的里程碑，2024年整體AMOLED平板出貨量預估約900萬台，約占整體平板市場的7%。

TrendForce指出，早期提到AMOLED螢幕產品，雖然對比度高和鮮豔的色彩確實吸睛，但由於效能與壽命總是為人詬病，加上IT產品尺寸變大，影響功耗的狀況更明顯。為了能符合應用上的規格要求以及拓展市場，改善AMOLED效能與壽命可分為幾個方向，包括材料穩定性的提升、新技術導入、更高世代產線的規劃。

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蘋果7日發表全新iPad Pro，提供11吋與13吋兩種尺寸，是蘋果歷來最纖薄產品，搭載新一代M4自研晶片，效能大幅躍進，可以更快速執行使用人工智慧（AI）的任務，台灣售價新台幣3萬4900元起，上市時間未定。

iPad Air產品線也同步升級，蘋果在新推出的機型搭載M2自研晶片，首次提供11吋和13吋兩種尺寸，支援「人物居中」功能的1200萬像素超廣角前置相機配置於iPad Air的橫向邊緣，更適合用來視訊通話，並支援更快的Wi-Fi和行動網路，台灣售價1萬9900元起，尚未公布上市時間。（編輯：張均懋）1130508