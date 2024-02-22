OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎21日綜合外電報導）美國新創公司OpenAI上週公布一款名為Sora的人工智慧（AI）模型，只需輸入幾行文字即可產生高度逼真的影片片段，這令許多YouTuber及內容創作者懷疑，自己是否將成為被演算法取代的最新職業。

法新社報導，YouTuber布朗里（Marques Brownlee）稱看到一款AI正在做他的工作，令他「感到恐懼」且「受到威脅」。

另一方面，YouTube AI影片創作者二人組Curious Refuge之一的沃德（Caleb Ward）則告訴粉絲，他迫不及待想要使用這款工具。

沃德及布朗里都同意，這是YouTuber業界的重大時刻。沃德說：「我要特別強調，這對影片製作及創意產業來說有多重要。」

OpenAI已經發布Sora的範例影片，包括一名獨自走在東京街頭的時尚女性，一隻在床上叫醒主人的貓，以及一群狂奔的長毛象。

名為Defend Intelligence的AI工程師暨直播主艾耶瑞（Anis Ayari）告訴法新社：「我對它們的品質感到震驚。」他指出，這項工具有一天可能被用來創造出完全虛擬的主持人。

不過，OpenAI已宣布，Sora還不會開放給公眾使用，已選擇一些視覺藝術家、設計師和影片製作者來幫忙測試。（譯者：陳正健）1130222