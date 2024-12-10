OpenAI推文字轉影像模型Sora 外界憂衝擊創意產業[影]

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影片來源：OpenAI

（中央社舊金山9日綜合外電報導）美國科技公司OpenAI今天推出最新版文字生成影片的人工智慧（AI）模型Sora Turbo，跨足競爭日益激烈的AI工具，外界擔心這類AI工具恐對創意產業帶來影響。

綜合法新社與路透社報導，研發聊天機器人ChatGPT的OpenAI表示，相較今年2月推出的預覽版本，新版Sora Turbo不但生成速度更快，還能生成長達22秒的高畫質影片。

儘管科技巨頭谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司Meta也發表類似的影片工具，但自ChatGPT於2年前問世以來，現有工具仍無法滿足人們對於AI抱有的高度期待。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在發布會中坦言，這項文字生成影片技術仍處早期階段，但堅稱「它還會更上一層樓」。

OpenAI表示，Sora目前還無法在歐洲聯盟（EU）國家、瑞士和英國使用，但其他可使用ChatGPT的地區均開放給ChatGPT Plus和Pro付費用戶使用。

阿特曼在直播發表會中表示：「我們會努力嘗試在這些地區推出服務。」

基本付費用戶每月最多可生成50部標準畫質影片，並可選擇不同的畫面比例並整合現有媒體素材。

為防影片遭濫用，OpenAI已在影片中加入浮水印等安全措施，目前也暫時不開放生成與真實人物有關的影片，同時加強防範深偽技術（anti-deepfake）措施。

Sora在發布後仍面臨許多技術挑戰，初期評論指出影片在真實性方面表現不穩，並在處理複雜序列時遇到困難。

一名OpenAI員工在發布會直播中，要外界別對Sora期待太高：「如果你期望Sora能讓你按下一個按鈕就生成一部長片，我認為你的期待可能有點不切實際。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1131210