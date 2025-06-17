美眾院指旅中富豪資助釀分裂 傳喚說明與北京關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓16日專電）常住上海的美國億萬富翁辛漢據報與中共有關，並資助參與洛杉磯抗議的左翼組織。美國眾議院監督委員會已傳喚辛漢說明與中共的關係，並請司法部調查辛漢是否代表中共分化美國，讓美國無暇顧及外部衝突。

科技大亨辛漢（Neville Roy Singham）以支持極左社會主義者聞名。紐約時報（The New York Times）2023年報導，辛漢與中國官媒密切合作，並以眾多非營利組織和空殼公司為掩護，為在全球的宣傳活動提供資金。

聯邦眾議院監督暨改革委員會（下稱監督委員會）13日致函辛漢，表示正在調查「您被舉報資助美國境內多個極端主義實體的情況。據報導，您支持這些團體的目的是破壞及分裂我國，包括近期在加州洛杉磯發生的持續騷亂及暴力事件」。

川普政府加大打擊職場非法移民的力度，6月6日聯邦探員開始在洛杉磯商業區搜捕無證移民。突襲行動使當地勞工恐慌，也引爆持續數日的警民衝突，其中「社會主義與解放黨」（Party for Socialism and Liberation）於抗議行動中高度活躍。

監督委員會要求辛漢於6月27日前提供「社會主義與解放黨」資金的文件與通訊紀錄，以及與涉及中共的團體間的往來資料。

監督委員會成員魯納（Anna Paulina Luna）推文表示，「如果他拒絕出席，他將被傳喚；如果無視傳喚，將被移送司法部起訴」。

監督委員會同樣在13日將紐約時報過去關於辛漢與中共的調查報導提交司法部，指辛漢2019年與幾位「活躍於中共宣傳體系」的中國合夥人創辦顧問公司，他似乎還支持宣傳親中共論述的平台等。

「這些報導顯示，辛漢先生可能充當中共代理人。在習總書記領導下，中共以其『挑撥離間戰略』聞名，這是指試圖在敵方內部製造如此深的矛盾，以致其無暇顧及外部衝突」，監督委員會對司法部說。

監督委員會表示，如果辛漢代表中共執行此策略，他可能有義務依「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act, FARA）登記。

辛漢是左翼學者阿契伯德（Archibald Singham）的兒子，71歲的他曾創立總部位於芝加哥的軟體諮詢公司Thoughtworks。

辛漢的太太伊凡斯（Jodie Evans）也是號人物。

她協助成立反戰團體「粉紅代碼」（Code Pink）。「粉紅代碼」過去批評中國人權紀錄，如今卻為中國發聲。

透過 Google News 追蹤中央社

伊凡斯本人同樣是中國鐵桿支持者。她是「中國不是我們的敵人」一書的共同作者，並曾於2021年說，美國若壓垮中國，「將切斷人類和地球上生命的希望」。

她也將維吾爾人形容為恐怖分子，並為中國對待和大規模拘押維吾爾人的做法辯護。過去在YouTube直播影片中被問到對中國有何負面看法時，她說她「這輩子都想不出來。」（編輯：田瑞華）1140617