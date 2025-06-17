加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
哥斯大黎加派官員赴台受情報安全培訓 兩國斷交後首見
首頁 / 國際

美眾院指旅中富豪資助釀分裂 傳喚說明與北京關係

2025/6/17 07:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓16日專電）常住上海的美國億萬富翁辛漢據報與中共有關，並資助參與洛杉磯抗議的左翼組織。美國眾議院監督委員會已傳喚辛漢說明與中共的關係，並請司法部調查辛漢是否代表中共分化美國，讓美國無暇顧及外部衝突。

科技大亨辛漢（Neville Roy Singham）以支持極左社會主義者聞名。紐約時報（The New York Times）2023年報導，辛漢與中國官媒密切合作，並以眾多非營利組織和空殼公司為掩護，為在全球的宣傳活動提供資金。

聯邦眾議院監督暨改革委員會（下稱監督委員會）13日致函辛漢，表示正在調查「您被舉報資助美國境內多個極端主義實體的情況。據報導，您支持這些團體的目的是破壞及分裂我國，包括近期在加州洛杉磯發生的持續騷亂及暴力事件」。

川普政府加大打擊職場非法移民的力度，6月6日聯邦探員開始在洛杉磯商業區搜捕無證移民。突襲行動使當地勞工恐慌，也引爆持續數日的警民衝突，其中「社會主義與解放黨」（Party for Socialism and Liberation）於抗議行動中高度活躍。

監督委員會要求辛漢於6月27日前提供「社會主義與解放黨」資金的文件與通訊紀錄，以及與涉及中共的團體間的往來資料。

監督委員會成員魯納（Anna Paulina Luna）推文表示，「如果他拒絕出席，他將被傳喚；如果無視傳喚，將被移送司法部起訴」。

監督委員會同樣在13日將紐約時報過去關於辛漢與中共的調查報導提交司法部，指辛漢2019年與幾位「活躍於中共宣傳體系」的中國合夥人創辦顧問公司，他似乎還支持宣傳親中共論述的平台等。

「這些報導顯示，辛漢先生可能充當中共代理人。在習總書記領導下，中共以其『挑撥離間戰略』聞名，這是指試圖在敵方內部製造如此深的矛盾，以致其無暇顧及外部衝突」，監督委員會對司法部說。

監督委員會表示，如果辛漢代表中共執行此策略，他可能有義務依「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act, FARA）登記。

辛漢是左翼學者阿契伯德（Archibald Singham）的兒子，71歲的他曾創立總部位於芝加哥的軟體諮詢公司Thoughtworks。

辛漢的太太伊凡斯（Jodie Evans）也是號人物。

她協助成立反戰團體「粉紅代碼」（Code Pink）。「粉紅代碼」過去批評中國人權紀錄，如今卻為中國發聲。

google news透過 Google News追蹤中央社

伊凡斯本人同樣是中國鐵桿支持者。她是「中國不是我們的敵人」一書的共同作者，並曾於2021年說，美國若壓垮中國，「將切斷人類和地球上生命的希望」。

她也將維吾爾人形容為恐怖分子，並為中國對待和大規模拘押維吾爾人的做法辯護。過去在YouTube直播影片中被問到對中國有何負面看法時，她說她「這輩子都想不出來。」（編輯：田瑞華）1140617

#中國
#司法部
#中共
#紐約時報
#維吾爾
#眾議院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：