傳募資220兆 阿特曼：世界需要更大量AI運算

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（中央社記者吳家豪舊金山2024年2月21日電）人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）傳出正尋求募集7兆美元（約新台幣220兆元）資金，大幅增加全球半導體供應。阿特曼今天親自現身回應，並未證實金額，僅表示這世界需要更大量的AI運算，有必要進行鉅額投資。

華爾街日報日前報導，阿特曼正設法解決人工智慧領域面臨的挑戰，包括缺乏支援OpenAI的ChatGPT等大型語言模型的高階晶片。他已與阿拉伯聯合大公國當局等潛在投資者會談，提出在未來幾年內利用中東資金打造數十座晶片製造廠的想法，並向晶圓代工廠台積電提供大筆資金，以建造與營運這些工廠。

阿特曼今天出席英特爾在美國聖荷西舉辦的Intel Foundry Direct Connect活動，與英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）對談。阿特曼被問及募資7兆美元的看法時表示，任何人都可以報導任何事情，總會有一些匿名消息來源說些事情，「我想重點在於，我們認為這世界將需要更多的AI運算」。

他說，這不僅跟半導體有關，確實有了晶片就可以建造資料中心等級的設施，需要全球規模的投資，會墊高基礎設施成本，同時也能帶來龐大的全球效益。

眼看這麼多人和公司需要AI服務，阿特曼卻發現，目前出現嚴重的運算缺口，導致有錢人才負擔得起大量AI運算，與他原本想法背道而馳。

為了翻轉情勢，阿特曼認為，有必要進行鉅額投資，其中一部分與能源相關，另一部分用來建造大型資料中心。

在阿特曼腦海裡，衡量AI運算市場規模的思維，與其他種類的晶片截然不同。某種程度上，AI運算就像能源，根據用量決定價格，「如果AI變得超級便宜，這世界就會想要更多的AI運算」。1130221