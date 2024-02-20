台股衝2萬點？國泰投信張錫：AI科技類股領漲可期

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）台股持續創高，國泰投信董事長張錫今天樂觀表示，由於台灣上市櫃公司盈餘持續成長，加上AI人工智慧等科技類股引領大盤，他看好台股最快今年底就有機會挑戰2萬點大關，比原先設定的2025年提前。

有「台股多頭總司令」之稱的張錫在2023年底，率先喊出2024年台股指數上看18888點，結果農曆年才剛過，今天台股再度大漲117.36點，終場收在18753.16點，距離張錫設定的今年台股高點目標，已近在咫尺。

展望後市，張錫認為3、4月上市櫃公司公布財報，台股可能進入整理，將維持高檔震盪，暫不調整台股高點目標值，但台灣跟上這波AI浪潮，基本面良好；加上美國聯準會（Fed）準備降息，有利籌碼面。他看好台股最快今年底就有機會挑戰2萬點大關，比原先提出的2025年台股上看2萬點目標，時間略微往前調整。

聚焦台股類股，張錫看好AI仍然是今年盤面焦點，他表示，除了去年就開始爆紅的輝達（NVIDIA），最近更傳出人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）有意集資7兆美元，籌組全新的AI晶片供應鏈。張錫認為，產業動向顯示AI晶片未來的搶手程度，而不管是輝達或Sam Altman聯盟，晶片代工多半還是要交給台積電，台積電和AI相關供應鏈料將是最大受惠者。（編輯：楊凱翔）1130220