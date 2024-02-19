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國泰投信板橋新辦公室啟用 同步開職缺招兵買馬

2024/2/19 10:09
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（中央社記者曾仁凱台北19日電）國泰投信在新北板橋打造新辦公室，2月中盛大啟用，公司同步展開招兵買馬，一口氣釋出數位資訊開發工程師、通路業務人員、基金會計作業人員等多個職缺。

國泰投信的板橋新辦公室啟用，由董事長張錫、總經理張雍川帶領多名主管共同出席剪綵。

國泰投信主管介紹，近年行動辦公人員逐漸增加，新辦公室有類似新創公司的階梯型討論區，可隨時和同事腦力激盪，還有多個位於大片透明落地窗旁，視野絕佳的靠窗高腳椅可邊喝咖啡邊辦公，以前是高級主管的專屬福利，現在都成為開放空間，讓更多員工享受辦公氣氛。

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國泰投信主管進一步指出，在規劃上，也充分考慮員工需求，提供靈活不受限工作區域，強調舒適度和可持續性，能讓員工立即適應工作環境；在裝潢、家具選擇上，則納入綠色採購及永續的因素，呼應企業對環境永續的高度重視。

另外在辦公室空間上也加入運用巧思，國泰投信表示，考量災難等非人為因素發生，總部若有無法營運情況時，板橋辦公室可隨時切換為異地備援辦公室，以符合ISO 22301「營運持續管理」和ISO 27001「資訊安全管理」認證要求，增加辦公空間使用的高效率。（編輯：潘羿菁）1130219

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