台股週線連6紅 法人：AI與半導體雙主流回神

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（中央社記者吳家豪台北25日電）台股23日收在18889.19點，上漲36.41點；本週上揚281.94點，連6週上漲。法人指出，隨著人工智慧（AI）與半導體雙主流類股回神，台股量能增溫，突破近期平台整理區，再創波段新高，偏多格局延續，短線仍有機會攻高。

美股23日互有漲跌，道瓊工業指數終場上漲62.42點，或0.16%，收在39131.53點，創歷史新高；標準普爾500指數上漲1.77點，或0.03%，收在5088.80點；以科技股為主的那斯達克指數下跌44.80點，或0.28%，收在15996.82點；費城半導體指數下跌52.334點，或1.12%，收在4615.035點。

台股23日跳空開高，盤中再創19012點波段新高，中場後逢高賣壓出籠，以18889.19點作收，上漲36.41點，漲幅0.19%，成交值新台幣4439.45億元。

富邦投顧分析，隨AI與半導體雙主流類股回神，台股沿5日線向上格局未變，均線維持多頭排列，單日成交量回升至約4000億元，人氣增溫，短期盤勢仍有持續攻高機會。

國泰投信董事長張錫日前指出，3、4月上市櫃公司公布財報，台股可能進入整理，將維持高檔震盪，暫不調整台股高點目標值，但台灣跟上這波AI浪潮，基本面良好，加上美國聯邦準備理事會（Fed）準備降息，有利籌碼面。

張錫看好台股最快今年底就有機會挑戰2萬點大關，比原先提出的2025年台股上看2萬點目標，時間略微往前調整。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏認為，2024年美國聯準會一定會降息，只是會「慢慢來」，在目前的高利率與偏高通貨膨脹環境下，美國經濟成長速度仍然強勁，預期聯準會將且走且觀察。

王誠宏表示，對於因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而發生的惡性通膨，聯準會採取緊急升息，但對於降息會採取有耐心的方式，推估最有可能在5至8月開啟降息階段，今年美國經濟有機會呈現軟著陸且表現優於預期，對股債行情有利。（編輯：潘羿菁）1130225