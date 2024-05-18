蘋果傳研發更輕薄iPhone 擬2025下半年推出
2024/5/18 14:16（5/18 14:26 更新）
（中央社班加羅爾17日綜合外電報導）美國科技媒體The Information今天引述3名知情人士報導，蘋果公司（Apple）正研發更輕薄的智慧型手機iPhone，很可能在明年下半年推出。
報導說，輕薄版iPhone價格很可能高於iPhone Pro Max，預計明年9月與iPhone 17系列一同推出。
報導還說，這家總部位於加州古柏迪諾（Cupertino）的公司仍在測試這款代號D23裝置不同的設計，其中可能具備蘋果最新一代處理器A19。
路透社尋求置評，但蘋果並未立即回應。
據報導，蘋果也打算放棄較貴的iPhone Plus機型，且有意在明年春季推出更便宜的iPhone SE後繼機。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130518
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