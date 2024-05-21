蘋果急釋出iOS 17.5.1更新 修正舊照片復活問題

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（中央社記者吳家豪台北21日電）蘋果公司（Apple）上週釋出iOS 17.5作業系統更新，提供反追蹤通知、全新彩虹背景圖片等新功能，不過部分用戶更新後發現，多年前已刪除的照片竟然「復活」出現在相簿內，今天蘋果緊急釋出iOS 17.5.1修正相關問題。

根據蘋果更新文件說明，iOS 17.5.1提供重要的錯誤修正，並解決了資料庫損毀的照片在刪除後，可能又重新顯示在「照片」圖庫中的罕見問題。

蘋果先前推出的iOS 17.5支援不明追蹤警報，如果發現未知的藍牙追蹤裝置跟著使用者移動一段時間，無論裝置與哪個平台配對，使用者都可以在其裝置上收到「偵測到有（物品）正跟著您移動」的警報提示。（編輯：林淑媛）1130521