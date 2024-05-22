蘋果錢包App支援法國交通卡 嗶進台灣再等等

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（中央社記者吳家豪台北22日電）巴黎奧運將在今年7月登場，為讓當地民眾與遊客更方便搭乘大眾運輸工具並探索城市，蘋果公司（Apple）與巴黎地區公共運輸主管機關Île-de-France Mobilités今天推出適用iPhone和Apple Watch的Navigo交通卡。

使用者將Navigo卡新增至「錢包」App後，只需感應iPhone或Apple Watch，即可在巴黎地區搭乘地鐵、火車、公車等大眾運輸工具。

台灣目前仍無法使用iPhone內建的快速交通卡功能搭乘捷運。悠遊卡公司先前表示，除持續與蘋果公司洽談合作，也將推出可貼在手機上的「貼紙悠遊卡」，方便民眾進出閘門，貼紙悠遊卡正在內部測試階段，預計年中推出。

蘋果今天在官網發文宣布，即日起使用者可以開啟「錢包」App、點一下新增 （+） 按鈕、選擇「交通卡」並按照指示操作，快速將Navigo卡新增至「錢包」。使用者不再需要使用售票機或至零售商加值Navigo卡，可以從Île-de-France Mobilités iOS App購買票證，或在「錢包」中選取票證。

使用者在巴黎搭乘大眾運輸時，可以從「錢包」選取Navigo卡，然後按兩下iPhone側邊按鈕。如果啟用「快速模式」，只需將iPhone或Apple Watch靠近讀卡機即可搭乘，不必解鎖或喚醒裝置。

此外，本週開始，蘋果地圖將提供巴黎地鐵、RER、巴黎路面電車、RATP公車等系統的即時大眾運輸資訊。透過「地圖」App中即時大眾運輸資訊，巴黎的使用者可以查看詳細時間表、即時出發和到達時間，以及系統連結，有助於規劃旅程。（編輯：張良知）1130522