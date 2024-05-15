巴黎清潔隊員罷工 要求奧運期間加發獎金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎14日綜合外電報導）距離巴黎舉辦夏季奧運兩個半月之際，這座法國首都的清潔隊員今天展開罷工，要求奧運期間加發獎金，若是無法達成共識，此次罷工將持續3天。

法新社報導，巴黎的清潔隊員先前就曾警告可能在夏天罷工，在運動員和遊客湧入這座光之城之際，讓人擔心在炙熱的夏季高溫中，街道上會有垃圾堆積成山無人清運。

工會和市政府對今天有多少清潔隊員罷工看法不一，市政府表示，16%（即1/6）正在罷工。

市府官員告訴法新社，「今天的清運服務幾乎不受影響」，但沒有說明更多細節。

但代表清潔隊員的「法國總工會」（CGT）分支讚揚「強有力」的動員努力，稱根據巴黎「區」的情況，有70-90%的清潔隊員罷工。

CGT表示，大約400名罷工隊員今天上午「占領」市政府人力資源部大樓。市府則說約有100人進入，且已於中午離開。

CGT先前警告，5月將有幾天罷工，然後從7月1日持續罷工到9月8日。

夏季奧運將於7月26日至8月11日在巴黎舉行，帕拉林匹克運動會則將於8月28日至9月8日在巴黎舉行。

巴黎地區的清潔隊員要求每月多付400歐元，並為在奧運期間工作的隊員提供一次性的1900歐元獎金，因為法國工人傳統上會在暑假期間休假。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130515