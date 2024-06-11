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蘋果WWDC推iOS 18新功能 照片App史上最大改版

2024/6/11 10:27（6/11 11:48 更新）
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蘋果公司11日在WWDC全球開發者大會上預告將推出iOS 18作業系統。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
蘋果公司11日在WWDC全球開發者大會上預告將推出iOS 18作業系統。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
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（中央社記者吳家豪台北11日電）蘋果公司今天在WWDC全球開發者大會上預告將推出iOS 18作業系統，為iPhone帶來7大新功能，包括更多自訂選項、照片App改造幅度歷來最大、訊息App提供新聯繫方式、加強郵件功能、Safari閱讀器更新、新增Passwords App、隱私功能賦予更多掌控權。

iOS 18開發者測試版即日起於developer.apple.com網站，透過蘋果開發者計畫提供；公開測試版將在7月透過蘋果測試版軟體計畫釋出。蘋果預計今年秋季以免費軟體更新的形式，在iPhone Xs和後續機型上提供iOS 18正式版。

蘋果同時發表個人化智慧系統Apple Intelligence，進軍生成式AI（人工智慧）領域，與iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia等作業系統深度整合，充分利用蘋果自研晶片的能力，可以理解並建立語言和圖片、在各種App中採取動作，並根據個人情境來簡化及加速日常任務處理。

影片來源：Apple

iOS 18第一項新功能，是iPhone使用者可透過全新方式自訂主畫面、鎖定畫面和控制中心。使用者可以在主畫面的任何空白位置配置App和小工具，例如直接放在Dock上方，方便取用，或把App圍繞背景圖片形成畫框效果。使用者首次可在鎖定畫面底端切換控制項目，包括選用Controls Gallery中的選項，或完全移除控制選項。

iPhone使用者可透過全新方式自訂主畫面、鎖定畫面和控制中心。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
iPhone使用者可透過全新方式自訂主畫面、鎖定畫面和控制中心。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）

其次，iOS 18的照片App檢視畫面更精簡，並帶來全新精選集和自訂選項。全新「精選集」有助於使用者依據主題瀏覽照片，無須特意將照片整理成相簿。全新Carousel View功能會顯示最喜愛的人、寵物、地點等精選內容，而且每天都會更新。

iOS 18第3項新功能與訊息App有關，iMessage推出全新文字效果，可運用活潑的動畫效果來凸顯任何字母、單字、短句或表情符號。「點按回應」功能納入所有表情符號或貼圖，而且使用者撰寫完訊息後，可以排程稍後送出。

第4，iOS 18的郵件App將推出全新方式供使用者整理收件匣，並隨時接收最新資訊。裝置端分類功能會整理收到的郵件，並將私人內容與具時效性的郵件分入Primary、確認與收據相關郵件分入Transactions、新聞與社群通知分入Updates，行銷郵件和折價券則分入Promotions。

第5，iOS 18的Safari瀏覽器提供全新Highlights功能，讓使用者更方便探索網路資訊，並帶來經過改造的「閱讀器」體驗，運用機器學習技術，可以呈現出網頁的重點資訊。

第6，iOS 18將包含全新的Passwords App，讓使用者可以輕鬆取得密碼、通行密鑰、Wi-Fi密碼和雙重認證碼。這款App也會針對常見的密碼弱點，向使用者發出警示，例如容易被猜出或已多次使用，以及在已知的資料外洩情況中使用的密碼。

第7，iOS 18提供全新隱私功能，賦予使用者更多掌控權，提供工具來管理能看見自己App的對象、聯絡資訊分享方式，以及iPhone連接至配件的方式。使用者可以鎖定特定App，也可將App移至鎖定與隱藏的App資料夾。

此外，今年秋季AirPods的軟體更新，將改變使用者回應Siri、接聽電話等使用方式。Siri Interactions功能讓使用者在擁擠或安靜等不適合大聲說話的地方，能以簡單的點頭或搖頭回應Siri，例如是否接聽電話。AirPods Pro也加入「語音隔離」功能，即使在吵雜或風大的環境中通話也能清楚收音。

蘋果另發表iPadOS 18，首度加入計算機功能，讓使用者能夠輸入或手寫出數學表達式，並立刻查看以自己的字跡所呈現的解答。（編輯：潘羿菁）1130611

iPad使用者能透過手寫寫出數學表達式，並立刻查看以自己的字跡所呈現的解答。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
iPad使用者能透過手寫寫出數學表達式，並立刻查看以自己的字跡所呈現的解答。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
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