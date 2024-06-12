蘋果推AI新功能刺激iPhone需求 股價飆漲創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山11日綜合外電報導）美國科技巨擘蘋果公司昨天推出人工智慧（AI）新功能，以期重振智慧型手機iPhone需求，蘋果股價今天飆漲逾7%創新高，快要從微軟公司手中奪回全球市值最高公司寶座。

路透社報導，蘋果（Apple）今年相對標準普爾500指數表現落後，原因是iPhone銷量下滑，以及華爾街擔心蘋果在主導新興AI技術的競賽中落後其他科技巨擘。

蘋果今天股價大漲7.3%，收在207.15美元。

蘋果市值為3.18兆美元，僅次於微軟（Microsoft）的3.22兆美元；第3名是美國晶片大廠輝達公司（NVIDIA）2.97兆美元。

這3家公司上演激烈的全球市值王爭奪戰。微軟市值最近一次超過蘋果是在1月。輝達市值在上週一度超越蘋果。

蘋果在昨天的年度開發者大會上推出升級版Siri虛擬助理，可以回答比早期版本更廣泛的問題以及完成更複雜的任務。蘋果也推出多項跨應用程式的AI功能，整合到支援iPhone、iPad和Mac電腦的最新作業系統。

至少13名分析師隨後上調蘋果股票目標價。一些分析師表示，蘋果準備在秋季發布新的iPhone系列，這些最新功能可能會刺激新一波購買潮。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130612