分析：蘋果進軍生成式AI 有助重振iPhone銷量

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）今天登場的蘋果（Apple）全球開發者大會（WWDC）宣布進軍生成式人工智慧（generative AI）領域，並將ChatGPT導入Siri。路透社分析，此舉除與對手競爭，也有助提升iPhone的銷量。

面對消費者支出變化和競爭對手崛起，蘋果將人工智慧（AI）視為重新吸引逾10億忠實果粉，並扭轉旗下最暢銷產品銷售下滑趨勢的手段。

多名分析師表示，由於最新版軟體至少需要iPhone 15 Pro或Pro Max才能運作，可能帶來換機潮。還有些人預測，自蘋果2020年發布iPhone 12以來最大的升級潮將在今秋到來。當時iPhone 12大賣，部分原因是利用5G連線能力吸引消費者。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，AI將為蘋果帶來巨大機會。他估計4年來約有2.7億支iPhone並未升級。

他說，「我們估計，15%以上的蘋果用戶將升級到iPhone 16，因為蘋果人工智慧Apple Intelligence是許多人期待已久的殺手級應用程式（app）。」iPhone 16預計將於今秋發布。

一些分析師則對這種說法抱持懷疑態度，因為他們認為消費者不會為更多人工智慧手機買單。

弗雷斯特研究公司（Forrester Research）分析師查特吉（Dipanjan Chatterjee）指出，「也許新的、功能提升、Siri驅動的蘋果智慧型設備足以止住近期不斷流失的部分收入，但仍不足以創造出一批新的追隨者。」

Global X的德賽（Tejas Dessai）也說，「投資人顯然希望蘋果在AI領域制定更全面、更雄心勃勃的策略。」新軟體曝光後，蘋果的股價應聲下跌2%。

蘋果最新年度營收報告顯示，截至2023年9月的財年，iPhone營收為2006億美元，低於前年度的2055億美元。

路透社分析指出，AI只是蘋果吸引消費者的策略之一。歐本海默公司（Oppenheimer & Co.）分析師楊馬丁（Martin Yang）表示，消費者可能還是想要更大的iPhone螢幕或更好的相機，但AI更新將吸引喜歡嘗鮮的顧客，並因其app內部或跨應用程式功能脫穎而出，「這項措施將讓蘋果立即躍升為消費性AI的市場領導者」。（譯者：施施/編輯：陳正健）1130611