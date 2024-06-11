蘋果OpenAI合作 馬斯克警告旗下公司將禁iPhone

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）美國科技業富豪馬斯克今天抨擊蘋果公司與人工智慧開發公司OpenAI合作關係，警告若OpenAI整合到蘋果作業系統，他將禁止旗下公司使用iPhone等蘋果裝置，以免危及資料安全。

綜合法新社和路透社報導，馬斯克（Elon Musk）在旗下的社群平台X發文說：「蘋果（Apple）根本不知道一旦他們把大家的資料交給OpenAI會發生什麼事。他們會把大家賣掉。」

他寫說：「如果蘋果在OS（作業系統）層級整合OpenAI，我的公司將禁用蘋果裝置。這是令人無法接受的安全違規行為。」

他還說：「而訪客將必須在門口檢查他們的蘋果裝置，且東西將存放在法拉第籠（Faraday cage）。」

馬斯克是電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長。蘋果和OpenAI未立即回應記者置評請求。

蘋果稍早宣布旗下應用程式和作業平台一系列人工智慧（AI）功能，並宣告與OpenAI合作，將聊天機器人ChatGPT科技引入旗下裝置。

蘋果表示已建構以隱私為「核心」的人工智慧，將結合使用裝置上處理和雲端運算來支援這些功能。

馬斯克在X上說：「蘋果不夠聰明無法開發自己的AI，但不知怎的卻能夠確保OpenAI保護大家的安全和隱私，這顯然很荒謬！」

馬斯克2015年參與創辦OpenAI，他今年3月初對OpenAI和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）提告，稱他們放棄這家新創公司最初的使命，變成為了獲利而開發AI，而不是造福人類。

馬斯克也成立了自己的新創公司xAI，目的在挑戰OpenAI，以及打造ChatGPT的替代品。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130611