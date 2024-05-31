OpenAI：中俄等組織以AI技術試圖操縱全球輿論

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（中央社舊金山30日綜合外電報導）ChatGPT開發商OpenAI今天表示，過去3個月，OpenAI已破壞5起秘密影響力行動，這些行動試圖利用OpenAI的人工智慧（AI）技術操縱世界各地輿論和影響地緣政治。

法新社報導，OpenAI在一篇部落格文章中表示，被破壞的活動源自俄羅斯、中國、伊朗和一家位於以色列的私人公司。

威脅發動者試圖利用OpenAI強大的語言模型，進行生成評論、文章、社群媒體個人檔案以及除錯機器人和網站程式碼等任務。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，這些行動「似乎並未因我們的服務，而顯著增加受眾參與度或擴大受眾」。

OpenAI等公司正受到密切關注，因為各界擔心ChatGPT或圖片生成工具Dall-E等應用程式可能會在幾秒鐘內大量生成欺騙性內容。

在全球各地即將舉行重大選舉之下，俄羅斯、中國和伊朗等國家在投票日前，利用秘密社群媒體行動加劇緊張局勢，這一點尤其令人擔憂。

其中一個行動叫做「文法錯誤」（Bad Grammar），是先前俄羅斯針對烏克蘭、摩爾多瓦、波羅的海國家和美國的未報告行動。這項行動使用OpenAI模型和工具，在Telegram用俄語和英語撰寫簡短的政治評論。

另外，俄羅斯「分身」（Doppelganger）行動則利用AI在社群媒體X等平台上，撰寫英語、法語、德語、義大利語和波蘭語等語言的評論。

OpenAI也阻止了中國的「垃圾偽軍」（Spamouflage）影響力行動，此行動濫用OpenAI模型來研究社群媒體上的活動、並用多種語言撰寫貼文以及除錯網站程式碼。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130531