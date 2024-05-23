新聞集團授權OpenAI內容使用 5年價值2.5億美元

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（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）華爾街日報母公司「新聞集團」（News Corp）與人工智慧新創公司OpenAI今天宣布達成歷史性的內容授權協議。華爾街日報指出，合約包括OpenAI的現金及技術提供，5年內價值可能超過2.5億美元。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述知情人士消息指出，雙方交易的主要內容包括OpenAI可使用「新聞集團」面向消費者的新聞產品，來回答OpenAI用戶的查詢，並訓練其發展最新技術。

知情人士告訴華爾街日報，交易5年內價值超過2.5億美元（約新台幣80億），新聞集團獲得現金收入、使用OpenAI技術積點作為補償。

「新聞集團」旗下品牌除華爾街日報，還包括紐約郵報（New York Post）、道瓊子公司「市場觀察」網站（MarketWatch）、英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）、澳洲全國性主流媒體「澳洲人報」（The Australian）等。

「新聞集團」執行長湯姆森（Robert Thomson）認為，這項歷史性協議會為數位時代的真實性、美德、和價值制定一個新的標準。他並指出，很高興和OpenAI達成合作，OpenAI瞭解商業和社會價值之於記者和新聞業的重要性。

湯姆森在寄給員工的備忘錄中指出，協議代表優質新聞有額外價值。

OpenAI等生成式人工智慧工具的崛起正改變新聞出版業，出版商正尋求如何從授予智慧財產權的過程中收取費用，各家集團作法不一，有時陷入緊張談判。

不少媒體集團選擇與OpenAI達成協議，包括政治新聞網站Politico、及美國「財經內幕」（Business Insider）雜誌的母公司斯普林格（Axel Springer），還有美聯社（the Associated Press）。

不過，包括紐約時報（New York Times）在內的一些新聞出版商選擇與OpenAI對簿公堂，認為OpenAI未經許可便使用其內容來訓練模型。

「新聞集團」與OpenAI的協議內容，還包括與OpenAI分享專業新聞知識。（編輯：陳承功）1130523