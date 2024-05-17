OpenAI達成合作協議 可用Reddit內容訓練AI模型

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（中央社舊金山16日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）開發公司OpenAI與社群網站Reddit今天宣布，雙方決定合作，OpenAI將可採用Reddit的資料來訓練AI模型。消息一出，Reddit股價在延長交易時段大漲12%。

綜合路透社與法新社報導，這項合作凸顯Reddit企圖在廣告業務之外多元發展，近期也與科技公司Alphabet合作，提供平台上的內容供Alphabet旗下谷歌公司（Google）訓練AI模型。

按照雙方合作協議，OpenAI的熱門聊天機器人ChatGPT和其他產品將可利用Reddit用來發布內容的應用程式介面。

OpenAI表示，公司也將成為Reddit的廣告合作夥伴。

在Reddit今年3月首次公開募股（IPO）之前，路透社曾報導，這個社群平台已與Alphabet達成每年價值約6000萬美元的協議。

投資人將Reddit出售資料供其他企業訓練AI模型視為其廣告業務之外的重要收入來源。

Reddit本月稍早公布上市以來的第一份收益報告，顯示公司營收成長強勁、利益率逐漸提升，可見Reddit與Google的合作協議及力促廣告業務成長的努力獲得了回報。

Reddit執行長賀夫曼（Steve Huffman）在聯合新聞稿中說：「Reddit已是網路上最大的開放檔案之一，涵蓋無所不包的真實、重要、永遠切合時代的人類對話。」

「將Reddit納入ChatGPT，符合我們對連結網路的信念，能幫大眾找到更多想要的資訊，也有助於新的使用者在Reddit找到社群。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130517