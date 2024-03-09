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OpenAI：執行長阿特曼將與3位新董事回歸

2024/3/9 09:12
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（中央社舊金山8日綜合外電報導）研發聊天機器人ChatGPT的全球最著名人工智慧（Al）公司OpenAI今天表示，執行長阿特曼（Sam Altman）將與3位新董事回歸OpenAI董事會。

路透社報導，阿特曼去年11月突遭開除事件相關調查也已結束，公司建立了新的管理規定，包括加強利益衝突政策。

員工、投資方及OpenAI最大股東微軟（Microsoft）當時紛紛對阿特曼被解僱表示震驚，阿特曼在短短幾天後復職。

公司任命新的董事，包括阿特曼、比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）前執行長戴斯蒙-赫爾曼（Sue Desmond-Hellmann）、索尼娛樂（Sony Entertainment）前總裁塞里格曼（Nicole Seligman）及雜貨配送服務公司Instacart執行長席莫（Fidji Simo）。

威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）率領調查後判定，阿特曼被開除起因是董事會和阿特曼之間信任破裂，與OpenAI財務及產品安全等問題引發擔憂無關。

OpenAI在部落格中說：「威凱平和而德律師事務所發現，前董事會當時認為其行動會減輕內部管理挑戰，沒有料到會讓公司不穩定。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130309

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