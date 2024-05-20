巴黎帕運票房低迷 啟動廣告戰提振銷售

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）主辦單位將於明天推出廣告活動，提振今年8月和9月帕運低迷的門票銷售。目前帕運只向民眾賣出30萬張門票。

法新社報導，賽事開始前100天的廣告看板和線上活動，將以幾位知名法國帕運選手為主，宣傳標語是：「萬事俱備，只缺你了。」

根據主辦委員會的數據，到目前為止，已售出約90萬張門票，占總數的1/3，其中60萬張由法國公共部門組織以及奧運和帕運委員會購買。

自今年年初以來，銷售數據幾乎沒有變化，儘管票價只要15歐元（新台幣525元），包括在法國首都巴黎附近最知名的地點。

2024年巴黎奧運品牌總監馬蒂金（Julie Mathikine）告訴記者：「我們想對所有人說，首先是法國人民：現在是為帕運動員的時候了。這是一場動人心魄的廣告活動，要引發迴響，讓人們能夠理解。」

巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，帕運則於8月28日至9月8日舉行。

儘管門票銷量可能不高，但主辦單位已將帕運22項賽事轉播權賣給160個國家和地區，創下紀錄。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130520