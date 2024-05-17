蔡總統執政8年台股屢創新高 累計漲13162點漲幅達1.62倍

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（中央社記者吳家豪台北17日電）今天是總統蔡英文任內最後一個台股交易日，加權指數終場下跌45.79點，收21258.47點。統計蔡總統執政8年來，台股從2016年5月19日的8095.98點一路上揚，突破2萬點大關，屢創歷史新高，到今天為止累計漲點13162.49點，漲幅超過1.62倍。

台股從13日至16日連4天創歷史新高，由外資扮演攻堅要角，今天外資買超金額雖降至新台幣14.88億元，本週仍累計買超1143.68億元；投信今天買超70.86億元，本週累計買超162.78億元。

在蔡總統任內，台股經歷多次起伏，2017年5月23日收在10007.84點後，長時間維持在萬點之上，直到2018年10月11日才收在萬點之下。

自2020年4月8日以來，台股收盤都保持在萬點之上。2021年受惠於航運股大漲，及近年聊天機器人ChatGPT帶動人工智慧（AI）熱潮，加權指數屢創新高，今年3月21日由權值股台積電領軍AI類股走揚，加上重電、記憶體等族群表現強勢，加權指數收在20199.09點，正式站穩2萬點大關。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪分析，今年以來台股能走高，還是靠基本面支撐，第1季上市櫃公司獲利平均年增超過3成，4月營收平均年增約2成，基本面強勁，帶動指數持續走高。

觀察今天外資買超排行榜，半導體及AI概念股獲青睞，聯電買超1.97萬張居首，廣達買超1.68萬張居次，第3名為泰金寶-DR 1.43萬張。

外資買超第4至10名依序為三商壽、台泥、復華富時不動產、矽統、神達、台新金、富邦恒生國企正2。

投信今天主要加碼金融及航空股，買超前10名依序為玉山金、永豐金、長榮航、中信金、第一金、聯電、大成鋼、京城銀、國產、大聯大。（編輯：張均懋）1130517