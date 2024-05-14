蔡宏圖：地緣政治衝突與各國貨幣政策 股債匯市增變數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北14日電）國泰金今天公布2023年年報，董事長蔡宏圖在致股東報告書中提到，今年通膨緩和、主要央行升息循環結束，但各國貨幣政策和地緣政治衝突仍對金融市場增添變數，股債匯市波動頻仍。

國泰金今天公布2023年年報，去年國泰金合併稅後盈餘新台幣515.1億元，每股盈餘（EPS）為3.24元，子公司國泰世華銀行及國泰投信獲利續創歷史新高。

針對總體經濟，蔡宏圖表示，去年全球通膨數據逐漸回落，但為穩定市場情勢，各國央行仍維持高利率，加上地緣政治衝突升溫，政經變數的不確定性仍高，致使全球消費市場未見起色，終端需求復甦有限，經濟成長動能緩慢，股債匯市波動頻仍。

展望今年，蔡宏圖指出，通膨壓力緩和，主要央行升息潮可能告一段落，新興科技應用商機持續擴展，可望對經濟帶來正面助益。然而，各國貨幣政策及地緣政治衝突仍對金融市場增添變數。

報告書回顧去年各子公司表現，國壽部分，面對金融市場快速變化與波動，調整投資配置，強化資產負債管理，創新商品結合服務與科技，健康及意外險初年度保費收入雙位數成長，整體保費收入穩居壽險業龍頭。

國泰產險去年全年簽單保費呈雙位數成長，市占率為業界第2大；國泰證券在台股經紀市占率創歷史新高，複委託業務穩居市場龍頭，近2年股東權益報酬率（ROE）表現位居前10大券商第1；國泰投信則為國內資產管理規模第1，達新台幣1.6兆元，年增逾3成。

蔡宏圖展望今年3個經營方針，第1為實踐「亞太地區最佳金融機構」目標，透過區域布局，串聯大中華與東協市場的營運網絡，提供海內外台商與當地客戶需求的金融服務與產品，並培育國際關鍵人才，深化在地經營。

第2以金融科技與金融生活創造客戶體驗，透過異業結合、數據賦能創新商品、流程與場景金融，以國泰即服務（CaaS即Cathay as a Service）為核心，朝「以金融為核心的科技公司」目標邁進。

最後是結合金融職能與永續發展，落實永續經營目標。國泰金強調，確立永續策略發展氣候、健康、培力3大主軸，推動零碳轉型、實踐永續經營目標，並引領產業永續發展。

國泰金今年公告普通股每股擬配發現金股利2元，股東常會將於今年6月14日召開，會中將承認2023年度盈餘分派案。（編輯：張均懋）1130514