本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

蔡宏圖：地緣政治衝突與各國貨幣政策 股債匯市增變數

2024/5/14 20:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北14日電）國泰金今天公布2023年年報，董事長蔡宏圖在致股東報告書中提到，今年通膨緩和、主要央行升息循環結束，但各國貨幣政策和地緣政治衝突仍對金融市場增添變數，股債匯市波動頻仍。

國泰金今天公布2023年年報，去年國泰金合併稅後盈餘新台幣515.1億元，每股盈餘（EPS）為3.24元，子公司國泰世華銀行及國泰投信獲利續創歷史新高。

針對總體經濟，蔡宏圖表示，去年全球通膨數據逐漸回落，但為穩定市場情勢，各國央行仍維持高利率，加上地緣政治衝突升溫，政經變數的不確定性仍高，致使全球消費市場未見起色，終端需求復甦有限，經濟成長動能緩慢，股債匯市波動頻仍。

展望今年，蔡宏圖指出，通膨壓力緩和，主要央行升息潮可能告一段落，新興科技應用商機持續擴展，可望對經濟帶來正面助益。然而，各國貨幣政策及地緣政治衝突仍對金融市場增添變數。

報告書回顧去年各子公司表現，國壽部分，面對金融市場快速變化與波動，調整投資配置，強化資產負債管理，創新商品結合服務與科技，健康及意外險初年度保費收入雙位數成長，整體保費收入穩居壽險業龍頭。

國泰產險去年全年簽單保費呈雙位數成長，市占率為業界第2大；國泰證券在台股經紀市占率創歷史新高，複委託業務穩居市場龍頭，近2年股東權益報酬率（ROE）表現位居前10大券商第1；國泰投信則為國內資產管理規模第1，達新台幣1.6兆元，年增逾3成。

蔡宏圖展望今年3個經營方針，第1為實踐「亞太地區最佳金融機構」目標，透過區域布局，串聯大中華與東協市場的營運網絡，提供海內外台商與當地客戶需求的金融服務與產品，並培育國際關鍵人才，深化在地經營。

第2以金融科技與金融生活創造客戶體驗，透過異業結合、數據賦能創新商品、流程與場景金融，以國泰即服務（CaaS即Cathay as a Service）為核心，朝「以金融為核心的科技公司」目標邁進。

最後是結合金融職能與永續發展，落實永續經營目標。國泰金強調，確立永續策略發展氣候、健康、培力3大主軸，推動零碳轉型、實踐永續經營目標，並引領產業永續發展。

國泰金今年公告普通股每股擬配發現金股利2元，股東常會將於今年6月14日召開，會中將承認2023年度盈餘分派案。（編輯：張均懋）1130514

#國泰投信
#國泰金
#蔡宏圖
蔡宏圖
3家金控董事長新春期許 籲留意美大選等金融市場變數龍年新春勉勵 國泰金蔡宏圖：保險接軌2制度關鍵挑戰
國泰金
14家金控前4月獲利達2112億元 國泰金穩居3冠王國泰金調查：房屋買賣意願續揚 逾7成預期房價漲逾3%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.88
更多編輯台推薦新聞：