國泰金調查：房屋買賣意願續揚 逾7成預期房價漲逾3%

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（中央社記者羅元駿台北22日電）國泰金今天發布4月國民經濟信心調查，問卷調查結果顯示，景氣展望樂觀指數與股市樂觀情緒同步走低，不過仍保持在偏樂觀正值；此外，房屋買賣意願連續5個月上升，逾7成民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅逾3%。

國泰金調查中，時事題詢問民眾對於居住地住宅價格變化與住宅政策影響的調查。

調查顯示，72.2%民眾預期未來6個月居住地住宅價格漲幅超過3%，較前次調查增加13.8個百分點，其中52.1%民眾預期房價漲幅介於3%至10%，較前次增加6.8個百分點；僅4.3%民眾預期房價跌幅超過3%。整體而言，民眾對於房價上漲的預期較去年10月調查時更強。

國泰金調查指出，房屋買賣意願連續5個月上升，其中買房意願及賣房意願指數分別上揚至-39.8及-1.6。

國泰金表示，針對今年7月上路的囤房稅2.0政策調查民眾買房意願，調查顯示，有62%的民眾認為政策對買房意願無影響。國泰金進一步分析，目前居住處所為承租的群體中有24.1%因而提升買房意願，高於全體民眾的19.1%。

調查期間國際股市區間震盪， 美國經濟數據優於預期，市場對主要央行降息預期減弱，4月調查顯示，民眾對台股的樂觀指數走降至18.6、風險偏好指數下跌至20。

總體經濟部分，主計總處今年2月底公布最新經濟預測，估2024年經濟成長率為3.43%，但也上修全年消費者物價上漲率（CPI）至1.85%。

調查顯示，民眾對於台灣今年經濟成長率的平均預期值落在2.69%，僅46%民眾認為，今年經濟成長率會超過3%；而民眾對於今年平均通膨預期值落在2.36%，更有69%的民眾認為通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對今年經濟成長較保守，對通膨預期相對較高。

調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數下降至8，展望樂觀指數同步走低至3.4。國泰金指出，雖景氣展望樂觀指數與股市樂觀情緒同步走低，但仍保持在偏樂觀的正值。

本次調查在4月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4969份有效填答問卷。（編輯：潘羿菁）1130422