金門縣公告 小三通6/1起恢復行李託運

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（中央社記者洪學廣金門17日電）兩岸「小三通」客運航線自民國112年1月7日起復航，金廈航線航班調增至現行每天往返16航班。經規劃自6月1日起恢復疫情前行李託運業務，維持場站通關常態化作業順暢。

「小三通」客運航線因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響自109年2月10日起停航近3年，於112年1月7日起復航。期間為有效滿足民眾往來兩岸需求，金廈航線航班從復航初期每天往返2航班，調增至現行每天往返16航班。

金門縣港務處今天新聞稿表示，小三通復航後搭乘人數屢創新高，不少尖峰時段航班客滿。部分旅客因攜帶超大件行李，除影響雙方場站通關秩序外，船艙因過多行李無法容納致堆放走道上，造成其他旅客不便，甚而影響船舶航行安全。

經金廈兩岸航商業者協商並共同聲明自112年9月20日實施行李管制，以維護秩序及船舶航行安全，另囿於五通碼頭過去配合防疫期於入境設有相關檢疫設備，致使暫停原提供行李託運服務。

近期五通碼頭已完成拆除檢疫設備，雙方主管部門初步規劃自6月1日起恢復疫情前行李託運業務，以維持場站通關常態化作業順暢。

港務處提醒搭乘小三通客運旅客，行前應注意並遵守現行小三通客運可攜帶行李相關規定，對於超限超重行李，船公司將予以拒載，共同維護小三通服務品質與船舶航行安全。（編輯：孫承武）1130517