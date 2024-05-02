民航局協調加開班機 金門機場滯留旅客順利疏運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣金門縣2日電）金門機場近日受濃霧影響取消部分航班，上千名旅客滯留金門，引發部分旅客抗議。民航局連日協調加開班機，金門機場今天說，疏運順利，上午僅剩10多名旅客還在等待。

金門進入易起霧季，近日上午受濃霧影響海空交通，4月30日有上千名旅客因航班取消而滯留。交通部民航局協調加開班機疏運，昨天仍有滯留旅客在機場抗議，要求增加班機。

機場表示，經加開班機疏運，大部分旅客今天上午已疏運得差不多，現場僅餘往台北的10多名旅客還在等待，其餘均已順利搭上班機。上午班機也都正常起降，預估應很快就能全部消化完畢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民航局統計，昨天候補候位人數一度達1716人，但現場等候旅客不到50人，下午等候人數最多時也僅約200人。民航局將全盤修正系統，讓候補人數與實際等候人數趨於一致，避免引起誤解。

民航局表示，會繼續協調業者疏運仍在等候的旅客，春夏之交是離島霧季，航班容易受到濃霧影響，希望旅客前往離島應妥善規劃行程。民航局與所屬航空站對於陳情旅客的應對，民航局也會加強訓練，盡力為旅客解決需求。（編輯：蕭博文）1130502