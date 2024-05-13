冬末春季霧鎖金門 縣府祭多配套方案疏運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷金門縣13日電）金門冬末春季濃霧，班機起降受影響，造成旅客滯留引起怨聲。因應「霧鎖」金門，金門縣政府新增疏運船隻，搭配民航局啟動「疏運ABC」計畫，盼讓民眾順利往返台金。

依「飛航天氣」期刊分析，金門機場盛行西南風，每年冬末春季大霧嚴重，隨能見度低等天候狀況影響機場起降作業。數據指出，金門機場自民國90年到104年，平均霧日約27天，其中又以99年39天最多；4至5月為霧日最多月份。

金門縣政府觀光處指出，針對天候影響機場暫停起降狀況，交通部民用航空局訂定「疏運ABC」計畫應對。若機場滯留旅客過多，加班機無法有效疏運滯留旅客或機場無法短時間內恢復起降時，由金門航空站協調航港局啟動「B計畫」使用專船疏運。

另外，航港局已核定「凱旋8號」、「金瑞龍」2艘客船為運輸備援船舶，已各別在3月25日、29日完成試航；「金瑞龍」泊靠金門水頭碼頭，遇「霧鎖金門」可即時啟動協助疏運。

觀光處表示，針對年節疏運需求增開往返台金專船，自110年起向航港局爭取補助，已納入金門縣離島綜合建設實施方案辦理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於台金間交通購置高速客輪部分，縣府曾於105年對建置台金客輪進行可行性評估，認為營運若無穩定客源，財務面風險高，虧損恐造成地方財政負擔；並在110年2月「金門地區第2次首長聯繫會報」決議，台金客運交通以空運為主。

民航局「疏運ABC」計畫，除了B計畫海運疏運，還包括A計畫加班機、C計畫軍機疏運。以4月3、4日清明連假啟動疏運數據，B計畫共支援5航次船班，搭載旅客近1400人次；在國防部協助下支援5架次軍機，分別自台北、高雄疏運疏運350人次。（編輯：孫承武）1130513