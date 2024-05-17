路透：特斯拉訓練自駕AI 考慮在中國設資料中心

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（中央社上海17日綜合外電報導）知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉為了推進其自動駕駛系統的發展，正規劃在中國建資料中心來處理在當地收集的數據，顯示其執行長馬斯克（Elon Musk）的策略轉向。

路透社報導，2名消息人士和另1名知情人士說，特斯拉（Tesla）為了發展其「全自動輔助駕駛」（FSD）系統，直到最近仍聚焦在努力取得中國監管許可，放行其在中國路上的電動車收集到的數據轉移至國外的資料中心，來訓練更接近全面自動駕駛所需的演算法。

不過，這2名因相關工作未公開而要求身分保密的消息人士表示，特斯拉過去一段時間正在發展計畫，想在中國打造一座資料中心來訓練演算法。

在電動車需求放緩及市場競爭加劇之際，這樣的行動凸顯特斯拉為了在人工智慧（AI）取得突破，正如何快速調整策略。

目前仍不清楚，特斯拉針對如何處理在中國收集到的自駕數據，是否會同步推動讓數據傳送到國外及在中國有座資料中心，或是正在發展其他並行方式作為避險。

這2名消息人士還指出，特斯拉若要在中國設立一座資料中心來進行FSD研發，得與當地一個夥伴合作。此外在採購相關硬體上，特斯拉也可能面臨挑戰。

特斯拉並未回覆路透社的置評請求。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130517