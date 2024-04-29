馬斯克會李強後 中國宣布特斯拉數據安全符合規定
（中央社台北29日電）中國國務院總理李強28日與特斯拉執行長馬斯克會面並稱特斯拉是「中美經貿合作的成功範例」。中國汽車工業協會於晚間發布通知，特斯拉在上海生產的車款，4項數據安全符合規定，時間巧合引起議論。
馬斯克28日下午抵達北京訪問，會見李強及貿促會長任鴻斌。路透社報導提到，馬斯克試圖尋求中方允許特斯拉使用全自動駕駛（FSD）軟體。
綜合上海證券報、澎湃新聞、界面新聞，中國汽車工業協會於28日晚間發布通知，依據「汽車數據安全管理若干規定（試行）」、「信息安全技術汽車數據處理安全要求」等規定進行合規檢測，特斯拉在上海超級工廠生產的全部車型已經通過國家相關標準檢測。
根據發布，這次的檢測內容主要有4項，分別為「車外人臉資訊等匿名化處理」、「預設不收集座艙數據」、「座艙數據車內處理」、「處理個人資訊顯著告知」。
包含特斯拉在內共有6家車企，共76款車型通過審查，不過特斯拉是唯一的外企。
什麼是鯰魚效應（Catfish Effect）
鯰魚效應是管理心理學的一種策略，是指「以引入強者激發弱者變強」。
起源據傳是挪威漁夫為了不讓捕到的沙丁魚長途回程時活動力下降導致死亡，就在沙丁魚群中放入鯰魚，促進沙丁魚不斷游動提升存活率。但挪威及其他國家文獻查無佐證資料。
資料來源：維基百科
由於這項檢測結果發布於馬斯克訪中並與李強會面後，時間點引起議論。
據央視報導，李強說，特斯拉在中國的發展堪稱「中美經貿合作的成功範例」。事實表明，平等合作、互利共贏才最符合兩國根本利益。希望美方與中方「更多相向而行，遵照兩國元首的戰略引領」，推動中美關係持續穩定發展。
馬斯克則表示，特斯拉上海超級工廠是特斯拉「表現最好的工廠」，這得益於中國團隊的勤勞智慧。特斯拉願與中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130429
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