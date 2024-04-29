馬斯克會李強後 中國宣布特斯拉數據安全符合規定

什麼是鯰魚效應（Catfish Effect）

鯰魚效應是管理心理學的一種策略，是指「以引入強者激發弱者變強」。

起源據傳是挪威漁夫為了不讓捕到的沙丁魚長途回程時活動力下降導致死亡，就在沙丁魚群中放入鯰魚，促進沙丁魚不斷游動提升存活率。但挪威及其他國家文獻查無佐證資料。

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