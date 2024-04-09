高市養殖水產保險受理投保 新增午仔魚、白蝦

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）因應汛期到來，高市「台灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險」已開保。今年承保標的除原有龍膽石斑、龍虎斑、青斑、鱸魚、虱目魚外，也新增午仔魚、白蝦兩個項目。

高雄市海洋局今天新聞稿表示，今年養殖漁民依舊僅需負擔1/4保險費，產品已獲農委會公告為保險商品，養殖漁民即日起至4月30日投保截止期限前向當地漁會(無漁會者則向當地農會)投保。

海洋局表示，為保障高雄市養殖漁民及養殖產業發展，於民國110年開始主動提高保費補助比例，從原本補助1/3提升至5/12，讓養殖漁民本需負擔1/3的保費下降至1/4，至今仍為全國唯一加碼提高補助地方政府，呼籲養殖漁民把握時間踴躍投保。

海洋局漁業推廣科說明，113年度「台灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險」內容，倘連續48小時累計雨量達520毫米即啟動理賠免勘查，受補助投保養殖戶以領有高市核發陸上魚塭養殖漁業登記證，以及完成當(去)年度申報放養量者為對象。

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今年承保標的除原有的龍膽石斑、龍虎斑、青斑、鱸魚、虱目魚外，也額外增加午仔魚、白蝦兩個項目；保險期間自今年5月1日至114年5月1日。

海洋局為鼓勵漁民投保，偕同產險公司已在彌陀區漁會、岡山養殖漁業發展協會、高雄市興達港區漁會及大阿蓮養殖協會，完成4場「養殖漁業天然災害保險說明會」。透過說明會現場協助釐清投保問題，並建立損失轉嫁分散風險養殖保險相關概念，與養殖漁民共同面對全球極端氣候，為養殖產業永續經營努力。（編輯：孫承武）1130409