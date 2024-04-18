特斯拉大裁萬人 中國銷售部門重災區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）美國電動車大廠特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，估約1.4萬人要捲舖蓋走人；中國媒體報導，此次波及中國員工，銷售部門是重災區，雖實際裁員人數未知，但有內部員工表示其部門裁員比例達20%。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）先前在發給員工的電郵中提到，裁員理由是職能重疊及降低成本的必要性。外電報導，特斯拉去年底有14萬473名員工，若以馬斯克提出的比例，共計將有超過1萬4000人被解雇。

綜合中國媒體報導，這次在中國裁員涉及銷售、技術及工程設計等部門。有消息人士稱，其中銷售部門是重災區。

4月16日，中國市場陸續有消息傳出特斯拉已經在銷售門店溝通裁員相關事宜，部分部門已裁員完畢，一名內部員工表示，當日下午部門陸續接到離職通知並辦理完手續，其所在部門裁員比例估達20%。

目前中國電動車市場，無論價格戰還是配備的競爭均非常激烈，特斯拉欲再次拉高銷量，價格和配備能否符合消費預期成為關鍵。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130418