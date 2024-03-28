紐時：顧忌馬斯克親中 台灣不願使用星鏈

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（中央社台北28日電）紐約時報報導，特斯拉執行長馬斯克多年前轉向中國發展壯大事業，但高度依賴中國反讓自己跟北京綁在一起，不僅面對中國電動車競爭加劇，太親中的結果，也讓台灣不願使用其旗下「星鏈」衛星網路，打造其它替代方案。

紐約時報27日報導，馬斯克（Elon Musk）多年前在特斯拉（Tesla）瀕臨失敗之際將賭注押在能提供便宜零件和辛勤勞工的中國，中國政府更為他提供諸多優惠待遇，例如修改排放法規，而且馬斯克更建立直通中國高層官員的溝通管道，例如與中國國務院總理李強擔任上海市委書記時密切互動。

特斯拉轉向中國起死回生，2020年馬斯克在上海超級工廠主持交車儀式時甚至脫下西裝外套跳舞。

對特斯拉前員工、外交官和政策制定者的相關採訪揭示了馬斯克如何與北京建立了不同尋常的共生關係，他在美國獲得補貼，也從中國政府的慷慨中獲利。

報導指出，馬斯克數次發表親中國談話，例如說中國為什麼應該控制台灣，在顧忌馬斯克與北京的關係下，台灣現在正在建造「星鏈」衛星網路的替代品。

但過度依賴中國相對低廉的零件、勞工成本的結果，馬斯克讓自己被北京綁在一起，令北京從中取得某些空間。例如馬斯克曾讚美中國勞工，他讓員工習慣了長時間工作，但沒有保護措施，導致美國和歐洲監管機構調查。去年，上海的一名特斯拉工人被壓死後，有報導揭露安全漏洞，但之後報導被下架。

報導指出，馬斯克現在正在走鋼索，雖然一開始在中國發展占上風，從中國獲得了很少向外國商人提供的讓步。但如今與中國電動車競爭加劇，特斯拉現在越來越陷入困境，他在一月份警告說，除非中國汽車品牌受到貿易壁壘的阻礙，否則它們將幾乎摧毀世界上大多數其他汽車公司。

馬斯克與北京當局的關係也引起美國政策制定者的關注，議員們正檢視馬斯克與中國的關係，設法了解馬斯克如何平衡特斯拉與其他事業之間的關係。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130328