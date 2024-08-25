IBM中國傳裁員 逾千研發及測試員訪問權限被收回

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（中央社台北25日電）美國科技公司IBM繼今年初關閉IBM中國研究院後，近日又傳出裁員消息。陸媒報導，日前北京、上海、大連等地IBM中國研發和測試崗位員工的訪問權限被收回，涉及1000多人，該公司已通知相關員工26日參與線上會議。

界面新聞報導，24日從多位IBM中國員工獲悉，該公司於23日晚間收回了IBM中國研發和測試崗位員工的訪問權限。一位實驗室技術員工稱，被收回權限前公司員工仍正常上下班，沒有任何預兆或訊號，一些技術員工還在加班。目前這些員工已從通訊軟體的產品群組被移除，無法通過VPN（虛擬專用網路）登陸公司內網，但仍可查閱郵件。

報導表示，IBM中國有多間分公司，此次被收回權限的員工屬於IBMV，下設IBM中國開發中心和IBM中國系統中心，主要負責研發和測試。

上述員工稱，據其了解，此次被收回權限的員工分布於北京、上海、大連等全國各地，涉及1000多人。該公司已通知被收回權限的員工26日參與線上會議。

界面新聞向IBM中國方面查詢，截至發稿未獲得回覆。

報導指出，過去2年IBM在全球進行了多輪裁員。2023年1月IBM宣布裁員3900人，2023年下半年IBM宣布暫停招聘，並且計劃用人工智慧取代近8000個工作崗位。據外媒報導，今年3月IBM部分部門的裁減目標比例高達80%。

IBM中國近一年也出現裁員。一名內部員工稱，去年IBM中國開發中心有產品線被裁。有員工在社交平台上表示，今年3月收到裁員通知，7月底離職。

不過，IBM大中華區董事長、總經理陳旭東22日接受中國媒體第一財經訪問時表示，該公司看好IBM人工智慧業務在中國的成長空間。在今年3月的媒體溝通會上，陳旭東曾表示，2024年該公司在大中華區的戰略非常明確，是挖潛重點大客戶、突破新的市場、大力拓展管道。

中國經濟正陷於低潮，此前中國網路傳出微軟由7月1日起將關閉中國全境所有實體門店，僅保留官網商城與京東旗艦店。微軟發言人向媒體表示，微軟已決定整合中國市場管道，用戶仍可通過零售合作商及微軟官網購買產品及獲得服務。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1130825