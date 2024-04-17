彭博：摩根士丹利在中國大裁員 規模創紀錄

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（中央社台北17日電）彭博今天報導引述知情人士稱，摩根士丹利計劃本週起裁減其亞太區（不含日本）約50個投資銀行職位，其中40多人位在中國大陸及香港。這將是摩根士丹利多年來在中國最大規模的裁員。

據報導，美國投行摩根士丹利（Morgan Stanley）這次裁員，約占該公司亞太區（不含日本）約400名投資銀行職位的13%，這意謂著摩根士丹利在中國大陸和香港將有40多人失去工作。但這波裁員的最終規模和時間，可能還會有變化。

對於這項報導，摩根士丹利的對媒體窗口拒絕置評。

報導指出，這波裁員將是摩根士丹利多年以來在中國最大規模的一次裁員。而摩根士丹利16日才發表報告指出，儘管其全球業績超出預期，但該公司今年第1季亞洲區的淨營收反較去年同期下滑12%。

彭博數據顯示，中國企業在美國和香港的股票發行量，今年第1季創下20年來新低，只有去年同期的30%，僅達2021年高峰期的4.3%。在交易陷入停滯的情況下，全球金融機構正尋求削減開支。

報導提到，考慮到中美關係惡化、中國政府對民營企業的打擊及房地產危機，這些金融機構裁減了在亞洲的投資銀行員額。

摩根士丹利展開裁員的同時，匯豐銀行16日也展開新一輪裁員；瑞銀和美國銀行今年稍早即已裁員；而高盛、花旗和摩根大通過去2年便已在亞洲區進行了規模前所未有的裁員。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130417