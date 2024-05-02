特斯拉裁撤超級充電團隊 同業暫不更改配備連接器計畫

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（中央社底特律1日綜合外電報導）產業官員和分析師今天說，電動車大廠特斯拉突然決定解雇超充團隊，讓支援特斯拉充電規格的車商措手不及，但通用、福特等同業目前都說不會改變為電動車配備連接器的計畫。

路透社報導，特斯拉（Tesla）為電動車製造對手開放充電網的決定獲得美國總統拜登讚許，也為特斯拉取得聯邦補助來擴大北美充電標準（NACS）系統的覆蓋範圍打開大門。

根據兩名前員工和求職平台領英（LinkedIn）上多條發文，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）決定解雇電動車充電團隊主管蒂努奇（Rebecca Tinucci），以及運作和維護充電系統的大部分或全部員工，讓其他同業以及特斯拉的供應商擔憂未來走向。

特斯拉未回覆記者詢問。

馬斯克之後在社群媒體X上表示，特斯拉仍打算擴大超級充電站網絡，「只是設立新地點的步伐較慢，且更關注100%的上線時間和現有地點的擴張」。

特斯拉供應商Bullet EV Charging Solutions共同執行長品特（Andres Pinter）表示：「作為超級充電站網絡的承包商，我的團隊今早被意想不到的發展驚醒。」

他說：「特斯拉已經根據聯邦政府的國家電動車基礎設施配套計畫（NEVI）取得資金，馬斯克先生不可能放棄免費資金，馬斯克先生可能會以更大、更糟、更馬斯克式的方式重組電動車充電團隊。」

通用汽車（GM）和福特汽車（Ford）各自聲明表示，不會改變為電動車配備連接器的計畫，這些連接器讓雪佛蘭（Chevrolet）、凱迪拉克（Cadillac）或福特品牌電動車車主可以在特斯拉充電站充電。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130502