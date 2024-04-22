因應銷量下滑與價格戰 特斯拉在主要市場降價

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（中央社北京/法蘭克福21日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉日前調降在美售價後，今天進一步在中國、德國等主要市場降價，以因應銷量下滑和電動車價格戰日益激烈，尤其是來自中國電動車的競爭。

在特斯拉（Tesla）宣布降價前，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的這家電動車大廠本月表示，今年第一季全球交車量近4年來首度下滑。

馬斯克今天在社媒平台X發文說：「特斯拉的價格必須經常變化，以使生產與需求相符。」

電動車龍頭特斯拉一年多前以犧牲利潤率爲代價大幅降價，掀起電動車價格戰。

特斯拉官網今天顯示，特斯拉已將改款後的Model 3中國定價下調1萬4000元人民幣（約新台幣6萬3700元），至人民幣23萬1900元（約新台幣105萬5000元）。

在德國，後輪驅動的Model 3定價從2月以來的4萬2990歐元（約新台幣150萬9000元），調降到4萬990歐元（約新台幣144萬2000元）。

特斯拉發言人表示，歐洲、中東和非洲許多其他國家的價格也有所調降。

Model Y、Model X和Model S的美國定價19日調降2000美元（約新台幣6萬5000元），20日則將其「全自動輔助駕駛」系統（Full Self-Driving）的美國售價從1萬2000美元（約新台幣39萬3000元）調降到8000美元（約新台幣26萬2000元）。

馬斯克上週末以特斯拉「職責繁重」 為由，延後原定前往印度與總理莫迪（Narendra Modi）會面的行程。根據路透社20日的報導，馬斯克此行的目的是宣布特斯拉進入南亞市場的計畫。

馬斯克15日表示，由於公司正準備因應年度交車量首度下滑的情況，特斯拉將在全球裁撤逾10%人力。

路透社4月5日報導，特斯拉已經放棄各界期待已久的平價版電動車開發計畫，轉而開發機器人計程車。但馬斯克在消息曝光後發文稱「路透社撒謊」，但未指出（報導）有任何不正確的地方。

今年截至目前，特斯拉股價已下滑40.8%。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130422